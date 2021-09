Arriva il badge identificativo per gli studenti: dirà subito chi è presente

La presenza a scuola dei docenti non è di norma soggetta a controlli stretti: i continui riempimenti dei registri e il riscontro effettivo del lavoro, attraverso gli alunni, valgono già come verifiche continue. Però, non mancano le realtà scolastiche dove si cerca di introdurre il classico badge. Anche per gli studenti.

Al Russell si ‘striscerà’ la scheda.

È questo il caso del liceo Classico Statale Bertrand Russell di Roma, collocato a Ponte lungo, dove a breve gli studenti utilizzeranno il badge identificativo, anche se non dovranno ancora ‘strisciare’ la scheda.

Badge e sistemi elettronici hanno lo scopo di monitorare l’effettiva presenza a scuola dei ragazzi e per controllare, anche in termini di sicurezza rispetto al Covid, la loro effettiva identità, scrive l’Ansa.

Come il Liceo paritario Pio IX, che dallo scorso anno, attraverso una colonna, permette di collegare le informazioni del singolo ragazzo con il registro elettronico: accostando il badge, il sistema riporta assenze e presenze.

Rusconi: utile anche ai genitori

“Il genitore in tempo reale può’ vedere se il figlio è a scuola o non lo è – spiega il coordinatore delle attività educative e didattiche del Liceo, Mario Rusconi – ed è pure accaduto che qualcuno dei ragazzi si è dimenticato di strisciare il badge e i genitori hanno chiamato credendo il figlio fosse assente”.

“Sono strumentazioni utili che molte scuole hanno potuto acquistare grazie ai soldi”, alcunde decine di migliaia di fondi, “arrivati anche per l’emergenza Covid – spiega Rusconi – speriamo possano essere rivitalizzate per conoscere con facilità se ci sono classi interamente vaccinate. Non possiamo infatti chiedere chi ha fatto o non ha fatto il vaccino, diverso è se queste informazioni vengono caricate su una piattaforma telematica, come avviene per il personale scolastico”.