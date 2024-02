Arriva il primo laico ritiro spirituale per gli insegnanti da un’idea del maestro Alex Corlazzoli, aperte le iscrizioni

Due giorni di incontri, condivisione, silenzio, preghiera e meditazione sul tema “Educare alla vita”: è questo il fulcro centrale dell’iniziativa nata da un’idea tra i monaci e il maestro giornalista Alex Corlazzoli.

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo il monastero di Cellole a San Gimignano, in Toscana accoglierà gli insegnanti sotto la guida di Damiano Tommasi che oltre ad essere primo cittadino di Verona ed ex calciatore, ha fondato e dirige a Pescantina, la “Don Milani bilingual school” che si ispira totalmente al lavoro messo in campo dal prete e maestro fiorentino a Barbiana.

L’iniziativa vuole essere un’opportunità per stare insieme in modo nuovo a parlare e riflettere sul senso di fare scuola e di essere in-segnanti: Tommasi, infatti, risiederà in monastero con gli ospiti condividendo anche i momenti informali. Un tempo per condividere tra educatori alcuni temi ma anche per pensare nel silenzio, avvolti dalla bellezza del luogo, su ciò che si è in un’aula, ritagliandosi un “momento” alla frenesia del lavoro quotidiano. “Compito” di fondo per tutti quello di pensare a una nuova comunità scolastica. Differente sarà anche la modalità del dialogo con il relatore: non ci saranno più temi ma – nello stile dei ritiri spirituali – ci si soffermerà solo su alcune pagine del libro di Krishnamurti.

Il ritiro inizierà venerdì primo marzo con l’accoglienza in monastero nel pomeriggio. Sabato 2, dopo l’incontro con la comunità monastica si terrà nel pomeriggio il primo appuntamento con Tommasi che anche in serata (alle 21) terrà nella Pieve romanica del monastero, una conferenza aperta alla cittadinanza sul tema “Il nostro bene comune. E’ ancora possibile un orizzonte etico nella politica?”. Domenica, in mattinata, l’ultimo incontro con l’ex calciatore ed educatore. Il monastero potrà accogliere come residenti (pernottamento) fino a sedici persone ma agli incontri con il sindaco e ai pranzi/cene potranno aderire fino a 25 persone oltre i 16 residenti. Per l’incontro di sabato sera, invece, l’adesione è illimitata.

Per tutte le informazioni, ecco la locandina dell’evento.