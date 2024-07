Arrivano le prime sei medaglie olimpiche per l’Italia… Successo per i nostri studenti alle Olimpiadi internazionali di Matematica

Arrivano le prime sei medaglie olimpiche per l’Italia… Successo per i nostri...

Nell’elettrizzante clima olimpionico che caratterizzerà le nostre giornate da oggi all’11 agosto, si inseriscono anche altri Olimpiadi, riservate a uno ‘sport’ che richiede agilità mentale più che fisica: la Matematica. Anche quest’anno, le Olimpiadi internazionali di Matematica – svoltesi a Bath, nel Regno Unito dall’11 al 22 luglio – hanno regalato grandi soddisfazioni ai sei ragazzi italiani partecipanti.

Come si può leggere sul sito ufficiale, tutti hanno guadagnato una medaglia: da un liceo di Bassano del Grappa è arrivata una medaglia d’oro, da Paternò (in provincia di Catania) una medaglia d’argento, e altre due sono state vinte da studenti liceali provenienti da Benevento e da Portoferraio (Livorno). Per finire, due medaglie di bronzo atterrano a Milano e a Pisa. Quest’ultima ottenuta dall’unica ragazza della compagine italiana, una medaglia femminile che arriva diciassette anni dopo l’ultima, vinta da un’altra ragazza nel 2007. Insomma, il cliché secondo cui la matematica è un mondo ‘per soli uomini’ è duro morire, ma lo vediamo comunque sgretolarsi giorno dopo giorno.

Questi risultati piazzano l’Italia al quattordicesimo posto, a pari merito con il Giappone, nella classifica per nazioni 2024, che vede al primo posto gli Stati Uniti con 192 punti, seguiti dalla Cina con 190 punti e dalla Corea del Sud 168 punti.

Ma qual è il percorso che questi sei studenti italiani hanno compiuto per arrivare fin lì, alla finale internazionale? E cosa sono in concreto queste gare?

Le Olimpiadi della Matematica – si legge sul sito dedicato – sono gare di soluzione di problemi matematici elementari rivolte ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.

In Italia, le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione ed del Merito. Le Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più antica e seguita gara di matematica a livello nazionale. Sono circa 1500 le scuole italiane che aderiscono al Progetto Olimpiadi della Matematica, per un totale di circa 200 000 studenti partecipanti alla prima fase della gara.

I migliori sei studenti vanno poi a formare la squadra italiana alle Olimpiadi Internazionali della Matematica, organizzate ogni anno in una nazione diversa, con oltre 100 nazioni partecipanti.