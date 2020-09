Ascani: lunedì a scuola anche con delle criticità

La viceministra dell’Istruzione, Anna Ascani, alla Festa nazionale de l’Unità a Modena, è stata perentoria sulla riapertura delle scuole: “Io credo che lunedì si aprirà le scuole, si aprirà con le criticità che sappiamo. Ma io credo che la scuola ci sorprenderà in positivo”.

“Il ‘rischio zero’ in questo momento non esiste – ha aggiunto Ascani -. Molto dipende dalla responsabilità individuale e collettiva. E’ una situazione nuova per tutti, l’abbiamo visto in giro per l’Europa quanto è nuovo e quanto non è semplice. Ma bon è vero che siamo il caso europeo”.

“Sono convinta che la scuola italiana saprà ripartire bene. Tutto il dibattito che abbiamo vissuto in questi mesi spero che si tradurrà in una spinta positiva e propositiva. Perché il paese ha bisogno di veder riaprire le sue scuole perché sono state chiuse davvero per troppo tempo”.