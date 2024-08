Assegnazione provvisoria in altro grado di istruzione, dal primo al secondo grado c’è un trattamento economico superiore

Una nostra lettrice, di ruolo su un posto comune della scuola secondaria di primo grado per la classe di concorso XXXX, ci chiede, avendo ottenuto per l’anno scolastico 2024/2025 l’assegnazione provvisoria per la classe di concorso YYYY della scuola secondaria di II grado, potrà avere uno stipendio superiore rispetto a quello che ha nell’inquadramento della sua titolarità. La risposta che possiamo dare alla nostra lettrice è positiva, ovvero dovrà ricevere un trattamento economico superiore rispetto a quello che ha percepito come titolare della scuola secondaria di primo grado.

La normativa sul trattamento economico

Ai sensi dell’art.10, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009, che è attualmente vigente per effetto dell’art.1, comma 10 del CCNL 2016-2018 e l’art.1, comma 16 del CCNL 2019-2021, possiamo affermare che il docente che ottiene un’assegnazione provvisoria in un grado di Istruzione superiore a quello di titolarità, ha diritto all’aumento di stipendio. A tal proposito, l’art.10, comma 10 del CCNL scuola 2006/2009, specifica: “Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale docente utilizzato, a domanda o d’ufficio, ivi compresa l’assegnazione provvisoria, in altro tipo di cattedra o posto, ha diritto all’eventuale trattamento economico superiore, rispetto a quello di titolarità, previsto per detto tipo di cattedra o posto. La maggiore retribuzione è corrisposta per il periodo di utilizzazione, in misura corrispondente a quella cui l’interessato avrebbe avuto titolo se avesse ottenuto il passaggio alla cattedra o posto di utilizzazione.

In caso di utilizzazione parziale, la corresponsione avrà luogo in rapporto proporzionale con l’orario settimanale d’obbligo”.

Quanto è il guadagno in un anno

Tenendo conto che un docente titolare di scuola secondaria di primo grado in classe stipendiale 21, percepisce uno stipendio netto di 1980,46 euro al mese, mentre un docente titolare della secondaria di II grado, medesima classe stipendiale, percepisce uno stipendio mensile netto di 2054,43 euro, la differenza tra i due stipendi è di circa 74 euro mensili. Tenendo conto della tredicesima mensilità, la docente in assegnazione provvisoria in un grado di Istruzione superiore, percepirà circa 960 euro in più in un’intera annualità.

Se invece il passaggio provvisoria fosse stato fatto dalla scuola primaria, alla secondaria di II grado, ci sarebbe stato un aumento stipendiale mensile di 207,12 euro netti. In buona sostanza in un anno scolastico, la docente assegnata alle scuole secondarie di II grado e titolare alla primaria, classe stipendiale 21, guadagnerebbe 2692,56 euro in più.