Assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento, ecco come funziona se si hanno più classi di concorso

Assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento, ecco come funziona se...

Una nostra lettrice che ha fatto domanda di assegnazione provvisoria su due classi di concorso, quella di titolarità A011(italiano e latino) e quella A012(italiano e storia), ci chiede come funziona l’assegnazione provvisoria rispetto il comune di ricongiungimento. Avranno la precedenza per l’assegnazione provvisoria, le scuole in cui c’è la A011 indipendentemente dalle eventuali disponibilità in A012 nel comune di ricongiungimento?

Ecco come è disposta l’assegnazione provvisoria

Ai senti dell’art.7, comma 8, del CCNI utilizzazioni 2019-2022, la cui ultrattività è stata garantita anche per il 2023-2024 con l’accordo sindacale del 13 giugno 2023, bisogna sapere che l’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella dei titolari tra gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi;

l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza;

le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza, sulla base della graduatoria redatta ai fini del ricongiungimento.

Risposta al quesito

Per quanto suddetto se nel comune X di ricongiungimento non dovessero esserci posti disponibili di A011, prima di passare ad altri comuni, diversi da quello di ricongiungimento, sempre per la classe di concorso A011, il sistema cerca di trovare la disponibilità per A012 per il comune X di ricongiungimento. Dunque viene data priorità al comune di ricongiungimento piuttosto che alla classe di concorso di titolarità.