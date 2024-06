Assegnazioni provvisorie 2024/25, Varengo (Cisl Scuola): “Molto probabile non si arriverà al rinnovo del CCNI e si andrà in ultrattività”

L’anno scolastico 2024-25 è ormai alle porte e uno dei primi appuntamenti riguarda proprio le assegnazioni provvisorie. Ma a che punto siamo su questo versante? Le ultime novità rivelate nel corso della diretta della Tecnica risponde live arrivano dal segretario nazionale Cisl Scuola Attilio Varengo:

“Ieri (17 giugno) c’è stato un primo incontro con l’amministrazione, ancora una volta è molto probabile che per quest’anno non si arriverà al rinnovo del Ccni, si andrà ancora in ultrattività del precedente contratto (ormai sarebbe il terzo anno).

Sono proroghe di un contratto tutte dovute al fatto che in questi ultimi tre anni il legislatore è intervenuto più volte in tema di vincoli, in tema di mobilità, in tema di modalità di assunzione del personale e quindi, nell’attesa di poter disporre di un quadro sostanzialmente stabile della normativa si cerca di tenere sostanzialmente l’architettura del contratto del Ccni sulla mobilità annuale andandola di volta in volta da aggiornare secondo le novità legislative o ordinamentali introdotte.

Ieri c’è stato un primo incontro importante nel corso del quale le parti sociali, la Cisl Scuola, per quello che ci riguarda, ha evidenziato all’amministrazione quali debbano essere le richieste da soddisfare per poter addivenire alla sottoscrizione di un’intesa insieme all’appuntamento d’intesa sul contratto della mobilità”.