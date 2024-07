Assegnazioni provvisorie 2024, è possibile fare domanda in altra scuola del mio Comune?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

Il personale Ata potrà presentare la domanda dall’8 al 19 luglio.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 9 luglio con il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“Sono una insegnante a tempo indeterminato e vorrei sapere se posso fare domanda assegnazione provvisoria in altra scuola del mio Comune o in quale altro e quanto distante?“

Ecco la risposta del segretario Cisl Scuola Attilio Varengo:

“La domanda di assegnazione provvisoria è finalizzata al ricongiungimento, quindi intanto per previsione contrattuale non si può presentare domanda di assegnazione provvisoria per il Comune di titolarità. Perché una cosa di questo genere? Perché se la finalità è quella di consentire il ricongiungimento cioè l’avvicinamento da un comune all’altro, se tu sei già sul Comune, contrattualmente sei ritenuto già ricongiunto (è evidente che bisogna fare una precisazione, non vale per i grandi Comuni divisi in distretti, parlo di Roma ad esempio di Palermo in questo caso è evidente che il discorso non viene fatto sul Comune ma viene fatto sul distretto)”.

“Secondo ragionamento e quindi non si può fare domanda sullo stesso Comune, per quale altro Comune posso farlo? Per il Comune per il quale la collega vanta un’esigenza di ricongiungimento quindi se io sono in una scuola di un Comune ma ho il coniuge in una scuola del comune accanto, che dista anche solo 1 km io posso fare l’assegnazione provvisoria per raggiungere quel Comune. Ma se invece io ho già le mie esigenze di ricongiungimento soddisfatte sul Comune in cui sono titolare è evidente che non posso fare domanda per altro Comune, cioè la domanda di assegnazione provvisoria non è una domanda di allontanamento. È una domanda di avvicinamento alla famiglia”.