Assegnazioni provvisorie 2024, firmata l’Intesa: tutte le novità- DIRETTA ore 11,30

Arrivata nella serata di ieri, 27 giugno, l’Intesa relativa alle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni per l’anno scolastico 2024/25 del personale docente, educativo ed Ata. Le sigle sindacali CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal, GILDA UNAMS e ANIEF hanno comunicato la firma sul testo e hanno specificato i dettagli dell’accordo.

Cisl Scuola: deroghe ai vincoli ed altre novità

Ecco cosa ha comunicato la Cisl Scuola:

“Le deroghe ai vincoli sulla mobilità posti da norme di legge, introdotte nel CCNL 2019/21 e grazie alle quali hanno potuto chiedere e ottenere trasferimento migliaia di docenti, troveranno applicazione anche per le operazioni di mobilità annuale (assegnazione provvisoria e utilizzazioni) per il 2024/25. Lo stabilisce l’Intesa sottoscritta fra Ministero e sindacati che, nel confermare anche per quest’anno i contenuti del CCNI tuttora vigente (firmato nel 2020 per il successivo triennio), recepisce le deroghe ai vincoli consentendo pertanto di presentare la domanda di assegnazione provvisoria, sia nella provincia che per fuori provincia, a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, nonché agli assunti a tempo determinato da GPS nel 2023/24 e che abbiano nel frattempo superato il periodo di prova. La possibilità di presentare la domanda per altra provincia, per gli assunti nel 2023/24, è ovviamente subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’art.34 del CCNL, come già avvenuto per la mobilità ordinaria.

Per quanto riguarda l’area del personale ATA, l’Intesa consente di regolare la copertura dei posti vacanti di DSGA attraverso procedure diverse da quelle del previgente art.14 del CCNI (ora abrogato). L’attribuzione degli incarichi avviene attraverso le operazioni di utilizzo a domanda volontaria. L’intesa non prevede attribuzione di incarichi ad interim d’ufficio.

Potranno partecipare alle operazioni di utilizzo:

DSGA in esubero;

Dsga e Funzionari ex area C privi di incarico;

Personale inserito nella graduatoria della procedura di progressione che non dovesse aver trovato posto;

assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e 5 anni e in subordine con diploma e 10 anni;

assistenti amministrativi con II e I posizione economica;

altri assistenti amministrativi;

personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all’area dei Funzionari di altra regione

Ancora da definire le scadenze per la presentazione delle domande”.

