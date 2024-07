Assegnazioni provvisorie 2024, quali allegati da preparare?

Arrivata nella serata del 27 giugno, l’Intesa relativa alle assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni per l’anno scolastico 2024/25 del personale docente, educativo ed Ata. Le sigle sindacali CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal, GILDA UNAMS e ANIEF hanno comunicato la firma sul testo e hanno specificato i dettagli dell’accordo.

La diretta della Tecnica risponde live

Dell’Intesa, delle deroghe e dei vincoli ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 2 luglio. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo che ha risposto ad un ascoltatore e alla sua domanda:

Quali sono gli allegati da preparare?

Questa la risposta del segretario Cisl Scuola Attilio Varengo:

“In linea di massima le assegnazioni provvisorie hanno come documento da preparare l’autodichiarazione con la quale il soggetto che presenta la domanda dichiara l’esigenza di ricongiungimento nei confronti di un altro soggetto (coniuge, genitore, figlio, parente) andando a dichiarare evidentemente tutto ciò che è richiesto dall’articolo 7 del CCNI e cioè nome e cognome, declinare le generalità del soggetto a cui si chiede il ricongiungimento e anche la dichiarazione che quel soggetto risiede in quel comune da almeno 3 mesi, fatto salvo evidentemente le condizioni di trasferimento per motivo di lavoro.

Per quello che riguarda invece le utilizzazioni è la scheda di valutazione, normalmente predisposta dalla scuola di servizio quando la scuola di titolarità non corrisponde a quella di servizio e, dice il contratto stesso, la scuola di servizio che predispone sulla base dei dati forniti dal docente la scheda di valutazione andando magari a chiedere alla scuola di titolarità li eventuali dati mancanti.

Ricordiamo anche che a differenza della tabella di valutazione adottata per le operazioni di mobilità territoriali, i punteggi sono diversi perché qui si applicano, in occasione della mobilità annuale, i punteggi che vengono attribuiti ai docenti In occasione della mobilità d’ufficio e perché viene ricompreso anche nel servizio, l’anno in corso. Ricordiamo invece come nelle operazioni di mobilità l’anno in corso venga escluso, poi al di là di della dichiarazione di ricongiungimento della tabella di valutazione, se esistono altri documenti da allegare, per esempio i certificati di disabilità del soggetto cui si chiede il ricongiungimento o di invalidità per quello che riguarda la legge 118 del 71 devono essere evidentemente allegati”.

SCARICA IL TESTO