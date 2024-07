Assegnazioni provvisorie 2024, tempi stretti: il punto in vista del nuovo anno scolastico

Assegnazioni provvisorie 2024, tempi stretti: il punto in vista del nuovo anno...

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

Il personale Ata potrà presentare la domanda dall’8 al 19 luglio.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 9 luglio con il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“Considerando le date di presentazione (11-24 luglio), è possibile che qualche Usp più piccolo pubblichi gli esiti già prima di Ferragosto? La data oltre la quale non si può andare per gli esiti?“

Ecco la risposta del segretario Cisl Scuola Attilio Varengo:

“Il ministero, nella nota con la quale ha trasmesso l’intesa agli uffici, ha già indicato sostanzialmente agli stessi come a partire dalla data del 29 luglio saranno rese disponibili le funzioni per la verifica e la valutazione delle varie domande.

E’ evidente che le operazioni di assegnazione provvisoria devono essere disposte in tempo utile per quello che riguarda le operazioni di inizio anno, è altrettanto vero che le operazioni e la valutazione a disposizione delle operazioni di assegnazione provvisoria molto probabilmente verranno ad intrecciarsi con la scelta delle scuole per il ruolo.

Sappiamo che la cosiddetta procedura per le assunzioni in ruolo e successivamente quella delle 150 scuole è dietro l’angolo”.