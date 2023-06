Assegnazioni provvisorie, come compilare la domanda su sostegno senza specializzazione, ma con un anno di servizio svolto – VIDEO TUTORIAL

In questo video il professore Lucio Ficara risponde a una nostra lettrice che chiede come deve compilare la domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale su sostegno nonostante non sia in possesso della specializzazione, ma abbia svolto un anno di servizio su posto sostegno.

È bene ricordare le scadenze e le modalità di presentazione della domanda:

15 giugno – 5 luglio : docenti, personale educativo, IRC

: docenti, personale educativo, IRC 21 giugno – 7 luglio: personale ATA.

Le domande devono essere presentate dal personale docente in modalità on line utilizzando le funzioni del sistema POLIS. Domande in formato cartaceo per i docenti assunti da GPS e ai sensi del comma 9 bis (non essendo ancora inseriti come docenti di ruolo sul data base del sistema POLIS), i docenti di religione cattolica, il personale educativo e il personale ATA.

Il modello per la domanda in formato cartaceo sarà reso disponibile nella sezione mobilità del sito del Ministero.

