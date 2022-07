Assegnazioni provvisorie, ecco già le prime notifiche dagli uffici scolastici

Le lettere di notifica per la mobilità annuale 2022-2023, ovvero per le domande di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria presentate entro il 4 luglio scorso.

Lettere di notifica mobilità annuale

Nelle caselle di posta elettronica validate dai docenti su Istanze OnLine e negli archivi delle stesse Istanze OnLine stanno già arrivando le lettere di notifica delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l’anno scolastico 2022-2023. I docenti interessati a questi movimenti, devono quindi fare molta attenzione all’atto di notifica e devono controllare se sono state convalidate le dichiarazioni fatte relative al punteggio e alle eventuali precedenze, oltre alle preferenze di sede richieste.

Reclamo motivato

Se all’atto della notifica del punteggio , delle precedenze e delle preferenze di sede o di qualsiasi riscontro riguardante la domanda di utilizzazione o assegnazione provvisoria, resta ferma la possibilità di presentazione di reclami da parte dei singoli interessati avverso i provvedimenti adottati nei loro confronti. Avverso la valutazione delle domande, l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto, rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.

Tempi della mobilità annuale

Viste le notifiche che stanno arrivando in questi giorni e continueranno ad arrivare in questa settimana, tenuto conto che i tempi di reclamo sono di soli 5 giorni e che la disamina dei reclami sarà molto celere, per la fine del mese di luglio, massimo per i primi giorni di agosto 2022, gli uffici scolastici provinciali di tutta Italia potranno agevolmente operare sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. L’unico problema che potrebbe insorgere, rispetto a tanta rapidità, è il ritardo sugli organici di fatto e soprattutto sui posti in deroga per il sostegno. Bisognerà attendere le prossime due settimane per constatare la pubblicazione delle graduatorie di utlizzazioni e assegnazioni provvisorie e il contemporaneo assetto dell’organico di fatto e quindi della disponibilità dei posti.