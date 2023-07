Assegnazioni provvisorie, graduatorie pronte entro martedì 25 luglio, esiti entro venerdì 4 agosto

Una delle domande più ricorrenti per coloro che hanno presentato domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria è quella riferita alla pubblicazione della graduatoria, i tempi di reclamo e gli esiti definitivi, salvo rettifiche successive, delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

I tempi riferiti alla pubblicazione delle gradutorie

Ricordiamo che alle ore 23:59 del 5 luglio sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria 2023/2024. Gli uffici scoalstici provinciali hanno tempo per pubblicare le gradutorie della mobilità annuale entro il 25 luglio. Si tratta di tempi strettissimi, soprattutto per province del sud come Napoli, Bari e Palermo, tuttavia si prevede, salvo situazioni particolari, che entro la fine del mese di luglio tutti gli uffici abbiano previsto la pubblicazione di tali gradutorie. Dal giorno di pubblicazione ed entro 5 giorni dalla notifica delle graduatorie delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (notifica pubblicata sui siti degli uffici scolastici), ogni aspirante potrà reclamare avverso il punteggio, la posizione di gradutoria e il riconoscimento delle precedenze. Nei giorni successivi alla scadenza dei possibili reclami, gli uffici scolastici provvederanno a ripubblicare le gradutorie contestaulmante agli esiti. Ciò dovrebbe avvenire, secondo un preciso cronoprogramma ministeriale, entro il venerdì 4 agosto.

Nessuna notifica su Istanze OnLine

Contrariamente a quanto avviene per la mobilità territoriale e professionale, nella mobilità annuale, visto i tempi ristretti e le diverse modalità di presentazione della domanda, non ci sarà una vera e propria convalida della domanda, ma bisognerà controllare il sito ufficiale dell’Ambito Territoriale richiesto per l’utilizzazione o assegnazione provvisoria per conoscere l’esito della propria domanda, la posizione di graduatoria e il punteggio calcolato. Dunque la notifica è l’atto pubblico delle gradutorie, che, ripetiamo, dovrebbe avvenire entro il 25 luglio. Entro 5 giorni da questo atto, bisognerà presentare, se ve ne sono i motivi, reclamo avverso la propria situazione di graduatoria.