Assegnazioni, utilizzazioni, 150 preferenze e immissioni in ruolo: quali saranno le prossime tempistiche?

La domanda del momento è: quando sarà possibile caricare le 150 preferenze per gli incarichi e supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche da GaE e GPS per l’anno scolastico 2024-2025? Inoltre ci si chiede quanto tempo sarà concesso per questa importante procedura, dall’apertura dei termini alla scadenza?

La diretta della Tecnica risponde live

Delle assegnazioni provvisorie, delle 150 preferenze e delle prossime immissioni in ruolo, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 19 luglio con l’esperto di normativa scolastica prof. Lucio Ficara.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“Potrebbe fare una previsione generale su tutte le prossime tempistiche? Uscita graduatorie e relativi esiti di assegnazioni e utilizzazioni, immissioni in ruolo e 150 preferenze?“

Ecco la risposta di Lucio Ficara:

“Si prevede l’uscita delle graduatorie provvisorie per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nella prima decina del mese di agosto, 5 giorni di tempo di reclamo per tali provvisorie, subito dopo Ferragosto ci saranno le definitive. Quindi entro la fine del mese di agosto si potranno fare le nomine dalle graduatorie di utilizzazione e assegnazioni provvisorie per cui ci siamo dentro, entro il 31 agosto nei tempi.

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo invece saranno precedenti, anche se ancora è tutto ancora non scritto e non detto, però il contingente dovrebbe uscire a giorni, dunque potrà uscire entro la fine comunque del mese di luglio un contingente per le immissioni in ruolo, potrebbe essere su tutti i posti o potrebbe essere su una parte di essi, questo lo andremo a vedere e a misurare.

Teniamo conto che in ballo c’è anche il concorso del Pnrr, per cui stanno anche pubblicando le graduatorie di merito. Si parlerà dell’immissione in ruolo dal contingente nella fase ordinaria prima di Ferragosto, la fase straordinaria dopo ferragosto.

Le 150 preferenze? Ho calibrato più o meno il periodo le prime due settimane di agosto. Certo, questo potrebbe andare a cavallo col ferragosto ma diciamo sono questioni proprio di natura procedurale e di tempistiche che non possono essere date con precisione assoluta”.