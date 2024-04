Assenze del personale, aggiornamento sul SIDI anche con le funzioni per i tre giorni di permesso retribuito ai precari

Finalmente le funzioni dell’applicativo SIDI sono state aggiornate alle novità introdotte dal CCNL 2019/2021.

In particolare, nonostante molte misure siano entrate in vigore il 19 gennaio scorso, il SIDI non era ancora stato adeguato, creando non pochi problemi di gestione delle assenze del personale da parte delle segreterie scolastiche.

Con un avviso il MIM fa ora sapere che sono attive le modifiche per consentire gli aggiornamenti relativi ai tre giorni di permessi retribuiti per il personale precario con contratto 30 giugno/31 agosto.

Altri adeguamenti riguardano il secondo mese di congedo parentale all’80% (Legge 213/2023), l’aspettativa per intraprendere attività professionali, le cure per gli invalidi e gli esoneri per le collaborazioni con i dirigenti scolastici.

La FLC CGIL fa in prposito sapere che proposito sono disponibili a SIDI i manuali utenti aggiornati.

“Questi ritardi – scrive il sindacato – hanno inciso pesantemente anche sulle segreterie costrette ad operare su un sistema informativo (SIDI) non aggiornato, ritornando più volte su quanto già fatto. Come, ad esempio, inserire le assenze per congedo parentale con retribuzione al 30%, in modo da poter chiamare il supplente in sostituzione del personale assente e successivamente operare per riconoscere allo stesso l’80% della retribuzione in attuazione della modifica legislativa intervenuta“.

“Il problema è finalmente risolto nel rispetto del CCNL e dei diritti di tutti” conclude la FLC CGIL.