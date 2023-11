Assistente di laboratorio schiaffeggia alunno 15enne, lui sferra un pugno e lo mette ko: far west a scuola

Prima il rimprovero, poi il colpo di pugilato. L’ennesima scena da Far West dentro un istituto scolastico romano. Bagarre in classe e la polizia interviene per mettere ordine dopo il ko di un insegnante, finito a terra per il pugno di un giovane studente di 15 anni.

La lite è accaduta ieri mattina, lunedì 6 novembre, in un istituto superiore in zona Monteverde. I protagonisti sono un assistente tecnico di laboratorio di 52 anni e un alunno minorenne.

L’assistente nel corso della lezione avrebbe richiamato il 15enne più volte perché stava facendo confusione. Poi, per metterlo in riga, sarebbe andato oltre, sfoderando un ceffone sulla guancia del giovane studente di fronte all’intera classe.

Il 15enne, però, non è rimasto a guardare. E a sua volta ha reagito colpendo con un pugno in faccia l’assistente tecnico di laboratorio. Il 52enne, colpito al volto, avrebbe perso l’equilibrio, cadendo all’indietro, ma si è rialzato poco dopo senza particolari conseguenze.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Monteverde per gli accertamenti. Al momento nessuno dei due ha sporto denuncia.