Assistenti amministrativi e la nuova area di Elevate Qualificazioni

Al MIM

Alle Organizzazioni Sindacali

In vista della prossima firma del CCNL Comparto Scuola 2019/2021, prevista per con l’ennesimo tavolo all’ARAN fissato per i giorni 12 e 13 Luglio, si rende necessaria esprimere la posizione ed il pensiero del Profilo Professionale Assistenti Amministrativi che ancora una volta non trova soluzioni concrete e risolutive delle criticità e problematiche che interessano questo settore in particolare.

Le diverse soluzioni che si prospettano per cercare di riorganizzare questo comparto sono da considerare poco adatte e del tutto lontane da quelle che invece potrebbero finalmente dare lustro, visibilità e dignità alla figura dell’Assistente Amministrativo che rimane così incastrato in una dimensione che non trova soluzioni più idonee, concrete ed appropriate.

Ne è un classico esempio la soppressione del profilo C, Coordinatore Amministrativo, già esistente su “carta” nel rinnovo degli ultimi tre Contratti, ma di fatto mai attuato, per sostituirlo con l’attivazione di una nuova area definita di Elevate Qualificazioni, di cui non è per niente chiaro di come vi si potrà accedere e soprattutto di come verrà gestita realmente e concretamente.

Tutto ciò presuppone per l’ennesima volta che l’obbiettivo della classe Dirigente è solamente quello di un ritorno puramente economico, per le casse dello stato, tralasciando invece quelle che sono le vere emergenze della gestione del settore scolastico e soprattutto del Personale che ci lavora.

Alla luce di tutto ciò e delle mille altre questioni che attanagliano il mondo della Scuola si invita l’on Ministro a sedersi personalmente al tavolo delle trattative dell’Aran per dare finalmente quella svolta alla ricerca di quelle soluzioni appropriate per la risoluzione di tutte le problematiche e criticità che interessano la Scuola ed il Personale ATA con particolare riferimento al Profilo professionale dell’ Assistente Amministrativo.

Un profilo quello dell’Assistente Amministrativo che è chiamato ad eseguire quotidianamente attività di natura prettamente esecutiva proprie del profilo, per essere poi integrate anche da quelle strettamente di competenza di profili superiori ed in ultimo anche da quelle di competenza di UST ed INPS, quest’ultime attraverso l’utilizzo di piattaforme (vedi Passweb) estranee all’amministrazione di appartenenza.

A tutto ciò aggiunga per ultimo, ma non l’ultimo, la questione basilare ed importante degli organici ridotti ormai agli estremi aggravata dal fatto non indifferente che per un’assenza da parte di un Assistente Amministrativo non è consentita la sostituzione se non solo dopo 30 giorni, rendendo così il lavoro delle Segreterie già abbastanza gravoso e complicato ancora più precario. Queste e molte altre questioni sono le motivazioni che hanno indotto questo Coordinamento di Assistenti Amministrativi Comparto Scuola a stilare questo documento affinché si possa veramente apportare quelle modifiche necessarie e utili al CCNL per una riforma concreta ed efficace del settore per rendere dignitoso il lavoro del Profilo Professionale Assistenti Amministrativi.

Gruppo nazionale Assistenti Amministrativi Scuola