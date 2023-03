Assistenti di lingua italiana all’estero a.s. 2023/24: invio delle domande entro il 6 marzo 2023

Sulla base di specifici Accordi Culturali, sono disponibili posti di Assistente di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche di Austria, Belgio (lingua francese), Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna.

Il numero esatto dei posti per il prossimo anno scolastico sarà reso noto dalle autorità competenti dei Paesi partner nel corso dell’anno 2023. A titolo indicativo, le disponibilità assicurate per il precedente anno scolastico erano:

AUSTRIA: 35

BELGIO (lingua francese): 3

FRANCIA: 197

GERMANIA: 22

IRLANDA: 8

REGNO UNITO: 2

SPAGNA: 23

Cosa fa l’assistente

Agli assistenti è richiesto di affiancare i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione per fornire un originale contributo alla promozione e alla conoscenza della linguae della cultura italiana.

L’attività dell’assistente di lingua copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

Chi può partecipare

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione delle domande:

A) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero che siano titolari di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo ovvero familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, con un’adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.

B) aver conseguito entro il 6 marzo 2023 (termine di scadenza di presentazione della domanda) un diploma di laurea specialistica/magistrale o titolo di laurea estera equipollente tra quelli indicati nella Tabella 1;

C) non aver compiuto il 30° anno di età;

D) non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero dell’Istruzione;

E) non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2023 – maggio 2024;

F) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

G) idoneità fisica all’impiego.



Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso: 6 marzo 2023.

Presentazione delle domande

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata per uno soltanto tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna. L’indicazione di più Paesi comporta l’esclusione dalla selezione.

Le iscrizioni chiuderanno alle ore 23,59 del 6 marzo 2023.

La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite l’applicazione disponibile alla voce “Vai all’Applicazione” presente nella pagina dedicata all’iniziativa: http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-italiani-all-estero.