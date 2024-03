Assistenti di Lingua Italiana all’Estero, invio domande entro le ore 23.59 del 4 marzo

Scade alle ore 23.59 di oggi, 4 marzo, il termine per presentare domanda per candidarsi come Assistente di lingua italiana presso le istituzioni scolastiche di Austria, Belgio (lingua francese), Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Spagna.

Quali compiti?

Agli assistenti è richiesto di affiancare i docenti di lingua italiana in servizio nelle istituzioni scolastiche del Paese di destinazione per fornire un originale contributo alla promozione e alla conoscenza della lingua e della cultura italiana.

Per quanto tempo?

L’attività dell’assistente di lingua copre un periodo di circa otto mesi presso uno o più istituti di vario ordine e grado e comporta, di regola, un impegno della durata di 12 ore settimanali, a fronte del quale viene corrisposto un compenso variabile a seconda del Paese di destinazione.

Quali requisiti?

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, entro il termine di presentazione delle domande:

A) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi

B) aver conseguito un diploma di laurea specialistica/magistrale o titolo di laurea estera equipollente tra quelli indicati nella Tabella 1;

C) non aver compiuto il 30° anno di età;

D) non essere già stato assistente di lingua italiana all’estero su incarico del Ministero dell’Istruzione;

E) non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche nel periodo settembre 2024 – maggio 2025 (periodo dell’incarico dell’avviso);

F) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

G) idoneità fisica all’impiego.