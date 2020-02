Associazione Nazionale Docenti, proposte per una scuola democratica

L’Associazione Nazionale Docenti, il cui Presidente è il Prof. Francesco Greco, organizza due giornate di seminari in Calabria per parlare delle proposte di una scuola più democratica e meno dirigista. Il 20 febbraio si terrà a Reggio Calabria, presso l’Istituto Comprensivo Bernardino Telesio diretto dalla Dirigente Scolastica Marisa Maisano, un incontro seminariale . “La scuola che vogliamo, idee e proposte per una scuola democratica”. Tra i relatori ci saranno Lucio Ficara de La Tecnica della Scuola, Beppe Bagni Presidente nazionale del CIDI, Antimo Di Geronimo giornalista della rivista economica Italia Oggi.

Modello burocratico e dirigistico

La connotazione organizzativa assunta dalle istituzioni scolastiche tende ad allontanarle sempre più dalla loro natura di comunità professionali; da quella possibilità di scambio di esperienze “tra pari”, che sono proprie delle comunità di apprendimento, ove il sapere dell’uno viene messo a disposizione dell’altro, in un processo circolare di costruzione della conoscenza che si riverbera anche nella prassi quotidiana dell’agire educativo; da quei modelli di organizzazione reticolare delle responsabilità ove ciascuno percepisce il proprio ruolo senza servirsi del potere insito nella funzione che ricopre.