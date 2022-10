Associazioni e Università al servizio del sistema scolastico: il 20 ottobre un importante convegno a Roma

Sono quattro le associazioni professionali (Proteo Fare Sapere, Aimc, Cidi, Mce) che promuovono il convegno “La scuola pubblica per ricostruire legami di solidarietà e democrazia” in programma il prossimo 20 ottobre presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma.

Il sottotitolo (L’impegno delle Associazioni e delle Università) chiarisce fin da subito le intenzioni degli organizzatori: qual è può e deve essere oggi il compito delle associazioni professionali e dell’università per consentire al sistema scolastico di confermarsi come istituzione al servizio del Paese per una reale crescita culturale di tutti nel rispetto dei valori democratici della nostra Costituzione?

I lavori prenderanno avvio alle 10.30 con le relazioni di Giuseppe Desideri (presidente Aimc) e Anna D’Auria (segretaria nazionale MCE) che parleranno della centralità del soggetto che apprende e delle pratiche didattiche.

Del rapporto scuola-università-associazioni professionali parlerà il pedagogista Cristiano Corsini mentre Ester Corsi, dirigente scolastica capofila della rete di scuole ARETE presenterà il progetto di ricerca-formazione sulla valutazione formativa in continuità nel primo ciclo di istruzione.

Massimo Baldacci, pedagogista dell’Università degli Studi di Urbino interverrà sul tema “Ripensare il rapporto scuola-territorio”.

​Alle 14.30 prenderà avvio la tavola rotonda coordinata dal presidente del Cidi Beppe Bagni, sul tema Quale sussidiarietà per la scuola?

I lavori saranno conclusi da Dario Missaglia, presidente nazionale Associazione Proteo Fare Sapere, con una relazione sul tema Autonomia è partecipazione.

Ulteriori info sono disponibili nei siti delle Associazioni

(qui il link a Proteo Fare Sapere)