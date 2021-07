Assunzioni docenti a.s. 2021/2022, quali procedure? L’informativa del MI

Per le assunzioni dalla I fascia delle GPS sarà attivata un’apposita funzione su POLIS, che consentirà a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge di conversione del DL 73/2021 di produrre domanda nella provincia di inclusione in GPS, indicando le sedi in ordine di preferenza.

Ad anticiparlo è stato il Ministero, nell’informativa sul contingente autorizzato dal MEF per le assunzioni in ruolo del personale docente, che si è svolta nel pomeriggio del 21 luglio.

Ricordiamo che il contingente conta complessivamente 112.473 possibili assunzioni sui posti che risultano al netto degli esuberi.

Come illustrato dalla FLC Cgil, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, per quanto riguarda i concorsi, i posti saranno assegnati facendo scorrere in ordine le seguenti procedure:

GM 2016 = compresi gli idonei.

= compresi gli idonei. GMR concorsi straordinari 2018 + FASCIA AGGIUNTIVA alle GMR 2018 = fino al 100% dei posti che residuano dopo le GM 2016

= fino al 100% dei posti che residuano dopo le GM 2016 GM Concorso Straordinario 2020 = dalle graduatorie già pubblicate o che saranno pubblicate entro i termini utili per le immissioni in ruolo

= dalle graduatorie già pubblicate o che saranno pubblicate entro i termini utili per le immissioni in ruolo GM Concorso STEM = partecipano a questa fase se le graduatorie vengono pubblicate entro i termini utili per le immissioni in ruolo.

Il ricorso alle GPS I fascia avverrà al netto dei posti attribuiti alle altre procedure e al netto dei posti accantonati per il concorso ordinario (compreso lo STEM).

Procedura di assunzioni da GPS

Il MI ha anche illustrato la procedura di assunzione dalle GPS, rispetto alle quali saranno coinvolti i docenti che:

a) sono iscritti nella I fascia GPS sostegno + elenchi aggiuntivi

b) sono iscritti nella I fascia GPS posto comune + elenchi aggiuntivi e hanno maturato 3 anni di servizio su posto comune nelle scuole statali entro l’a.s. 2020/21 negli ultimi 10 anni (oltre l’anno in corso).

L’assunzione da GPS sui posti residui dopo le nomine da GAE e da GM sarà a tempo determinato e avrà precedenza assoluta su tutte le altre operazioni di conferimento delle supplenze.

I docenti interessati dovranno presentare istanza su POLIS.

Gli aspiranti che saranno individuati seguiranno questo percorso: