Assunzioni e supplenze da GPS: forse slitta tutto al periodo 12-21 agosto

Apprendiamo da fonti attendibili che il Ministero sembra intenzionato a rinviare le procedure di immissioni in ruolo e di conferimento delle supplenze da GPS.

Il fatto è che nel corso di una riunione svoltasi nella giornata del 3 agosto fra Ministero e direttori regionali è emerso che gli uffici periferici sarebbero in forte difficoltà a gestire le operazioni.

Secondo le notizie che stanno trapelando l’avvio potrebbe slittare al 12 agosto e la procedura potrebbe concludersi il 21 del mese.

Con questa nuova calendarizzazione sarà sempre più difficile avere i docenti in cattedra già il 1° settembre.

Rivedi la diretta