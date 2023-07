Assunzioni Gps sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi, pubblicato decreto ministeriale – PDF

Oggi, 12 luglio, è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo alle assunzioni Gps Prima Fascia Sostegno, datato 15 giugno 2023.

“In applicazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17 del decreto legge, in via straordinaria, esclusivamente per l’anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi

dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi”.

“La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”, questo quanto si legge nel documento

