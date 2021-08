Assunzioni supplenze GPS, indicare le preferenze solo dopo la disponibilità

Entro il 13 agosto, gli AT provinciali avrebbero dovuto pubblicare le disponibilità per l’immissione in ruolo straordinaria 21/22 su posto comune e su posto di sostegno con l’attribuzione di una supplenza annuale al 31 agosto e per le supplenze di durata annuale al 30 giugno (su organico di fatto) e al 31 agosto (su organico di diritto).

Usiamo il condizionale, perché non tutti gli AT, fino a questo momento lo hanno fatto, diciamo che le pubblicazioni sono ancora in progress nel momento in cui scriviamo.

LISTA AGGIORNATA AL 16 AGOSTO

Pubblicate le disponibilità, si potranno esprimere le preferenze (scuole , comuni e distretti) con maggiore cognizione di causa, sapendo dove ci sono i posti, la natura degli stessi e quindi se sono al 31 agosto o al 30 giugno, se sono cattedre interne o cattedre esterne nello stesso comune o in comuni diversi, se sono spezzoni e in questo caso la loro consistenza oraria settimanale.

Raccomandiamo quindi di compilare la domanda on line con le indicazioni delle preferenze (150 in tutto) con le preferenze puntuali e/o sintetiche (distretti e comuni) solo dopo la pubblicazione delle disponibilità.

Sui siti istituzionali degli AT sono e saranno pubblicate le disponibilità per le suddette operazioni che ricordiamo secondo il cronoprogramma ministeriale dovrebbero concludersi entro e non oltre il 31 agosto, anche se, limitatamente al conferimento delle supplenze, abbiamo dei dubbi che tale data possa essere rispettata.

ATTENZIONE nella scelta della preferenza puntuale (singola scuola). Infatti non sempre i file delle disponibilità sono stati aggiornati al 100% dagli AT.

Potrebbero indicare posti ancora disponibili, ma che invece sono stati già assegnati nelle operazioni precedenti (immissioni in ruolo ordinarie e relative surroghe per i posti al 31 agosto, Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie e relativi decreti di rettifica in autotutela per i posti al 30 giugno).

Quindi se vi interessa una scuola in particolare e volete indicarla come preferenza puntuale, visionate prima le operazioni precedenti e quindi verificate la reale esistenza o meno del posto.