AstraZeneca. Ema: “Benefici superano effetti collaterali”

“Confermiamo che i benefici del vaccino AstraZeneca nel prevenire il coronavirus superano i rischi di effetti collaterali”. Si è espressa così l’Agenzia europea del farmaco sul vaccino anti-Covid di AstraZeneca: “Il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) ha concluso oggi che gli insoliti coaguli nel sangue con piastrine basse dovrebbero essere elencati come effetti collaterali molto rari di Vaxzevria”, si legge inoltre nel comunicato pubblicato dall’Agenzia.

Intanto, è di 11.634.253 il totale delle persone vaccinate ad oggi 7 aprile, mentre è di 3.593.223 quello di coloro che hanno ricevuto entrambe le dosi. La fascia che ha ricevuto più somministrazioni è quella 80-89 con 3.642.823, seguita dalla 50-59 con 1.750.789.Per quanto riguarda le categorie, gli over ottanta vantano 4.004.126, gli operatori sanitari e sociosanitari 3.085.234 vaccinati.

Vaccini scuola

Per quanto riguarda il personale scolastico, il dato aggiornato del report del ministero della salute è di 1.077.294 (con un + 20627 rispetto a lunedì). In testa la Campania con 139.980 vaccinazioni, seguita da Lazio con 109.656, dalla Puglia con 98.909, dall’Emilia Romagna con 75.314 e dalla Sicilia con 70.113.

Tra le Regioni con maggior numero di vaccinazioni abbiamo la Lombardia con 1.820.584, seguita da Lazio con 1.194.755, Emilia Romagna con 985.190, Campania con 965.001, Piemonte con 921.932 e Sicilia con 879.032.

ISCRIVITI al nostro canale Youtube

METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook

Le donne risultano maggiormente vaccinate (6.882.886) rispetto agli uomini (4.751.367)

Tra i fornitori, il maggiore rimane Pfizer/BioNtech con 10.259.730 , seguito da AstraZeneca con 3.988.600 e Moderna con 1.320.400.

Intanto, sono 13.708 i nuovi casi di coronavirus in Italia. I decessi odierni sono 627, per un totale di 112.374 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 3.040.182.

LEGGI ANCHE