Ata 24 mesi e proroga collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud: facciamo chiarezza

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sul concorso 24 mesi Ata e sulla proroga dei collaboratori scolastici PNRR e Agenda Sud.

QUESITO 1: Quali strumenti di tutela ha il lavoratore, già sotto contratto PNRR sino al 15 aprile 2024, se la scuola di riferimento dovesse negare la proroga/ricontrattualizzazione? È prevista l’ipotesi che la scuola possa decidere in autonomia di non usufruire dell’unità di organico aggiuntivo? Oppure ha l’obbligo di assumere?

QUESITO 2: Il lavoratore Mario Rossi (nome di fantasia) ha acquisito il diritto a presentare, nel corrente anno, sia la domanda per graduatoria 24 mesi ATA (profilo CS) che che quella per la terza fascia ATA (profilo CS e AA).Premesso che quest’anno si ha la coincidenza delle due domande a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, come dovrebbe regolarsi il collega, con la presentazione delle due istanze, se volesse spostare la provincia di lavoro in una diversa da quella attuale?

Al video tutte le risposte.