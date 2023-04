Ata 24 mesi, le risposte ai vostri quesiti su titoli culturali e di servizio

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof Lucio Ficara risponde ad alcune domande sulla graduatoria 24 mesi Ata.

Quali sono i titoli valutabili, oltre il titolo di accesso, per la graduatoria 24 mesi dell’Assistente Amministrativo?

Il profilo di assistente amministrativo prevede i seguenti punteggi aggiuntiv per i titoli culturali oltre il punteggio del titolo di accesso:

– 1,80 punti per diploma di laurea breve (si valuta un solo titolo);

– 2 punti per diploma di laurea (non cumulabile con il precedente titolo);

– 1,5 punti per l’attestato di qualifica professionale di cui all’ articolo 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di video scrittura o informatici (si valuta un solo attestato);

– 1 punto per l’attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici (si valuta un solo attestato);

– 1 punto per l’idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da enti pubblici territoriali (si valuta un solo titolo).

Come si calcola il punteggio riferito al servizio nella scuola statale per la graduatoria 24 mesi del profilo collaboratore scolastico?

Spettano 6 punti per ogni anno (ovvero 0,50 punti al mese o frazione superiore a 15 giorni, per un massimo di 6 per ciascun anno scolastico) di servizio prestato nel profilo di collaboratore scolastico: in scuole dell’infanzia statali, delle Regioni Sicilia e Val d’Aosta, delle province autonome di Trento e Bolzano; scuole primarie statali; scuole d’istruzione secondaria o artistica statali, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero. 1,20 punti per anno (ovvero 0,10 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, per un massimo di 1,20) di altro servizio prestato in una qualsiasi scuola statale, ivi compreso il servizio d’insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. e il servizio prestato con rapporto di lavoro costituito con enti locali, servizio prestato come modello vivente per ogni anno; 0,60 punti per anno (ovvero 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, per un massimo di 0,60) di servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.

Quanti punti si assegnano alle certificazioni informatiche nei vari profili?

Non si assegnano punti per nessuna certificazione informatica e per nessun profilo. A differenza delle graduatorie terza fascia ATA, nelle graduatorie ATA 24 mesi non è prevista l’assegnazione di punti alle certificazioni informatiche.

