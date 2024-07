ATA 24 mesi: riapertura termini presentazione della domanda

Nella conversione in legge del decreto 60 del 7 maggio 2024 all’art. 29 comma 4 è stata apportata la modifica volta a garantire il personale ausiliario assunto a tempo determinato fino al 15 giugno 2024.

Contenuto della modifica

Per detto personale é stato previsto: “Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l’anno scolastico 2024/2025” di calcolare “anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l’effettiva stipulazione dei contratti fino al 15 giugno 2024”.

Riapertura termini 24 mesi

Alla luce di tale disposizione e considerato che la scadenza per accedere alle graduatorie del personale ATA 24 mesi è scaduta il 30 maggio 2024 è opportuno dare la possibilità al suddetto personale di presentare la domanda riaprendo i termini, qualora con il servizio dal 16 aprile al 15 giugno dovesse maturare il diritto ad accedere alle suddette graduatorie.

Richiesta Comitato spontaneo di lavoratori del personale ATA

Il comitato spontaneo di lavoratori del personale ATA in una lettera inviata la Ministro e per conoscenza anche alla nostra redazione ha chiesto la “ Riapertura dei termini di presentazione delle domande di prima fascia in maniera tale da consentire l’aggiornamento del servizio, tenendo presente che, proprio a causa del periodo di vacanza contrattuale intercorrente tra il 16 aprile e l’effettiva riassunzione, utile al raggiungimento dei 24 mesi di servizio, migliaia di lavoratori non hanno potuto proporre istanza di inserimento; taluni anche per un solo giorno.”