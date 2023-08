Ata, quali sono i loro incarichi? Come fa il dirigente scolastico a valorizzare le risorse umane della scuola? – Preparazione concorso Ds

La guida per gli aspiranti dirigenti scolastici della Tecnica della Scuola: cosa bisogna sapere per superare il concorso in attesa del bando? Oggi parliamo di gestione delle risorse umane Ata.

Il dirigente scolastico è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative, è titolare delle relazioni sindacali e, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, ha autonomi poteri di direzione, coordinamento, valorizzazione delle risorse umane (D.L.vo 165/2001, art 25).

Il comma 93 dell’unico articolo della Legge 107/2015 sottolinea, inoltre, che il dirigente contribuisce al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel Rapporto di Autovalutazione mediante anche la valorizzazione dell’impegno e dei meriti professionali del personale dell’istituto sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali.

Gli incarichi specifici al personale amministrativo, tecnico e ausiliario

I compiti del personale Amministrativo Tecnico Ausiliario (ATA) sono costituiti sia dalle attività e dalle mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza sia da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori per lo svolgimento di compiti di necessari per la piena e ottimale realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Poiché gli incarichi specifici richiedono un impegno ulteriore oltre all’orario di lavoro giornaliero e settimanale definito contrattualmente per il personale ATA, per il loro svolgimento è previsto un compenso.

Il dirigente scolastico verifica la congruenza rispetto al Piano Triennale dell’Offerta Formativa e attribuisce gli incarichi secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione di istituto nell’ambito del Piano dei servizi predisposto dal direttore dei servizi generali e amministrativi e delle risorse professionali e finanziarie di cui la scuola dispone.

Tra gli incarichi specifici al personale ATA:

Assistente amministrativo

Coordinamento e gestione dell’area amministrativo – contabile e sostituzione del direttore dei servizi generali e amministrativi; coordinamento eventuale di altre aree o di altri settori dell’ufficio amministrativo

Gestione delle reti e dei software; gestione informatizzata dei contratti, graduatorie, stato giuridico.

Assistente tecnico

Coordinamento delle attività e gestione delle attrezzature e delle dotazioni dei laboratori e di aree attrezzate in collaborazione con il responsabile di laboratorio

Gestione delle reti e dei software

Assistenza ai progetti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Collaboratore scolastico

Assistenza di base e cura materiale degli alunni disabili

Primo soccorso

Piccola manutenzione di beni mobili

Cura del verde nei locali di stretta pertinenza della scuola

Supporto agli uffici di segreteria.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Il DSGA fa parte delle figure dirigenziali della scuola ed è la seconda figura apicale dopo il dirigente scolastico. Svolge, secondo quanto indicato nel CCNL Comparto Scuola 2006-2009, attività lavorativa di rilevante complessità e avente rilevanza esterna. Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico.

Il DSGA, inoltre, svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili ed è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili.

Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Il DSGA firma atti, quali rilascio di certificazioni di servizio, permessi brevi e variazioni d’orario del personale ATA, copie conformi, atti di competenza.

La Direttiva del dirigente scolastico al DSGA

Il CCNL 2006/09 chiarisce che il direttore dei servizi generali e amministrativi organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico e il D.M. 129/18 sottolinea che il direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende con autonomia operativa e nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il personale assegnato.

Pertanto all’inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico assegna gli obiettivi da conseguire e impartisce le direttive di massima riguardanti la gestione dei servizi amministrativi e dei servizi generali dell’istituzione scolastica. La direttiva al DSGA può essere articolata in obiettivi generali, in riferimento a quanto stabilito nel PTOF, e in obiettivi specifici, in riferimento a specifiche esecuzioni dell’azione amministrativa.

Le direttive costituiscono linee guida di condotta e di orientamento preventivo allo svolgimento delle competenze del Direttore dei servizi generali e amministrativi e del restante personale ATA posto alle dirette dipendenze del DSGA.

Infatti la direttiva dovrebbe indicare che le azioni poste in essere dal DSGA saranno coerenti alla logica di:

Organizzazione ottimale dell’ufficio di segreteria in riferimento alle finalità della scuola e agli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, del Piano di Miglioramento annuale per tutto ciò che riguarda le azioni tecniche e amministrative

Formazione continua, prevedendo momenti specifici e facilitandola

Trasparenza amministrativa

Accoglienza, collaborazione, trasparenza, disponibilità, chiarezza e completezza delle informazioni nei rapporti del personale ATA all’interno e all’esterno della scuola.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

Preparati con La Tecnica della Scuola

La Tecnica della Scuola, oltre a webinar, percorsi in e-learning, certificazioni e corsi rivolti alle scuole organizza corsi di preparazione ai concorsi come il corso di preparazione al concorso Ds di 30 ore articolato in 8 moduli che affronta in modo esaustivo gli argomenti del programma dell’esame, destinato a docenti, aspiranti dirigenti e dirigenti in servizio.

I nostri webinar

I patti educativi di comunità, conosciamoli a fondo

Accoglienza: indicazioni utili per avviare l’anno scolastico

Matematica per la scuola primaria

Adhd: strategie di intervento in classe

Programmare e valutare le attività di educazione civica

L’educazione linguistica nella scuola primaria

Chatbot e intelligenza artificiale a scuola

La lezione attiva

Dalle disabilità intellettive agli alunni iperdotati

Strategie relazionali e gestione della classe

Guida alla compilazione del Pei