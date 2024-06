Ata terza fascia 2024, con la figura dell’operatore scolastico, sparisce l’organico di collaboratore? Risponde l’esperta

Con riferimento all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, la cui scadenza è fissata al 28 giugno, riportiamo una domanda arrivata nel corso della diretta della Tecnica risponde live del 6 giugno scorso. L’ascoltatrice si riferiva alla figura dell’operatore scolastico, ponendo la seguente domanda:

“L’organico operatore scolastico è aggiuntivo o verrà tolto organico di collaboratore?”

Questa la risposta, durante la diretta, di Annamaria Santoro del Centro Nazionale Flc Cgil:

“No non verrà tolto l’organico di collaboratore, non è aggiuntivo ma verrà trasformato, attualmente noi abbiamo più di 100mila posti di collaboratori scolastici, appena riusciremo a realizzare questi passaggi, una volta terminato il confronto, anziché avere 100-105mila, ne avremo una parte come collaboratori e una parte come operatori.

Il contratto non istituisce l’organico, però ai colleghi che fanno il passaggio può riconoscere, con i soldi messi a disposizione dalla legge di bilancio, la differenza stipendiale”.