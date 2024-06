Ata terza fascia 2024, guida alla compilazione della domanda – Rivedi la diretta

Con il decreto 89 del 21 maggio 2024 sono stati resi noti i termini per presentare le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

PRESENTAZIONE DOMANDA: Da martedì 28 maggio e fino al 28 giugno 2024.

Le istanze per le supplenze temporanee per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico possono essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

Tutte le informazioni utili ai fini dell’accesso al sistema POLIS e al servizio specifico “Istanze on line” sono rinvenibili all’indirizzo www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

✅ (00:00) INTRODUZIONE

✅ (14:55) per operatore scolastico, Dobbiamo attendere che aggiornino la piattaforma o possiamo inserire il diploma quinquennale alla voce “diploma di qualifica triennale?”.

✅ (16:00) la rinuncia a supplenza GPS comporta anche un depennamento dalle graduatorie ATA oltre a quelle delle GPS?

✅ (18:05) è confermato il diploma quinquennale per operatore scolastico?

✅ (19:05) Nel precedente aggiornamento ho sbagliato l’inserimento di un titolo di servizio e dalla piattaforma non c’è modo di correggerlo. dall’USP nessuna risposta sul da farsi. come faccio a correggerlo?

✅ (22:15) Lo scorso anno una scuola ha già fatto il decreto di convalida del punteggio

✅ (23:35) Gradirei sapere se l’ ECDl già dichiarato perché non compare nella precedente domanda come il titolo di accesso o i servixi

✅ (23:55) certificazione OSA con EQF VALE?

✅ (24:20) ho certif OSA riconosciuto da Regione e con LIVELLO EQF che lo rende valido in Italia e Europa, vale per punteggio coll scol? ed è valido anche per operatore scolastico?

✅ (25:10) Il certificato di Servizio Civile rilasciato riporta SCU nonostante sia stato effettuato nel 2011. È da considerare valido per la riserva nelle graduatorie?

✅ (26:15) sto usando le note e latre dichiarazioni perche mi ha caircato i servizi vecchi gia convalidati ho fatto bene?

✅ (27:25) qualcuno mi può chiarire perche un diploma di 5 anni vale meno di uno tre anni?

✅ (30:40) Ho conseguito la EIPASS 7 MODULI USER non valida come Ciad. Devo sostenere un esame per avere il bollino ACCREDIA. È possibile che un ente non accredit. ACCREDIA rilasci una certificazione Accredia?

✅ (32:35) in caso di trasferimento di provincia per il profilo di assistente amministrativo quale modalità di accesso va inserita?

✅ (34:55) io devo solo aggiungere la certificazione ICDL (rilasciata da Aica) ai profili AA e Ata già inseriti nel 2021. Vale solo come requisito di accesso o anche come titolo?

✅ (36:30) il sistema dà la possibilità di inserire una ulteriore certificazione informatica oltre a quella già valutata negli anni precedenti. se ne metto un’altra valgono entrambe?

✅ (37:35) per chi è in prima fascia cs e aggiorna come at e AA indicherà modalità B o F?

✅ (39:40) quindi dal prossimo anno si cambieranno anche le modalità di accesso per AA e AT ci saranno concorsi titoli ed esami?

✅ (40:40) Ho conseguito un nuovo diploma con punteggio più alto rispetto al diploma inserito precedentemente. Come faccio a far valere il nuovo punteggio?

✅ (41:05) ho letto che sul profilo di collaboratore scolastico c’è un corso OAED (operatore assistente educativa ai disabili) e vale 1 punto, io ho fatto un corso come assistente scolastico mi vale?

✅ (41:30) Posso inserire il servizio militare? E nelle note,scrivere che sto facendo ricorso?

✅ (42:40) Idoneità concorso per istruttore amministrativo:la graduatoria dell’ente deve essere vigente all’atto di inserimento nella terza fascia come aa?

✅ (43:45) I corsi Osa e Oss si possono inserire per avere punteggio quelli relativi a 600 e 1000 ore?

✅ (44:10) posso concorrere, con un diploma di maturità professionale, Ciad oss e osa? se si l opzione nella finestra non c’è cosa devo inserire in alternativa?

✅ (45:20) ma se la Ciad è obbligatoria e uso l’icdl conseguita, come posso usare la stessa certificazione a scelta come titolo?

✅ (46:35) Se ho conseguito una CIAD attualmente non valida ma che dovesse essere riconosciuta da Accredia dopo il 28 Giugno, potrò inserirla successivamente come CIAD conseguita entro il 30 Aprile 2025?

✅ (48:00) Le certificazioni Lim e Tablet sono valutabili?

✅ (48:15) L’ecdl dichiarato nelle certificazioni informatiche del precedente triennio non compare, cosa faccio lo devo inserire dinuovo o no?

✅ (49:10) per chi deve solo confermare a cosa deve fare attenzione?

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.