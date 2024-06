Ata terza fascia 2024, le indicazioni utili per la domanda – DIRETTA ore 15,30

Con l’emanazione del decreto ministeriale n° 89 del 21 maggio 2024 si è dato il via alle procedure per l’inserimento, la conferma, l’aggiornamento e il depennamento dalle Graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia per l’attribuzione delle supplenze.

Modalità presentazione domanda

Le domande d’inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto per uno o più profili previsti nel CCNL 2019/2021 devono essere presentate unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica dal 28 maggio al 28 giugno 2024, attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

La diretta della Tecnica risponde live

Della compilazione della domanda, di tutte le indicazioni utili e di tanto altro abbiamo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 18 giugno alle ore 15,30. Ospite il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

I VIDEO TUTORIAL sulla compilazione della domanda

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.