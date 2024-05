Ata terza fascia 2024, operatore scolastico: domanda anche per chi ha il diploma quinquennale?

Intervenuta nel corso della puntata della Tecnica risponde live di mercoledì 29 maggio, Annamaria Santoro del Centro Nazionale Flc Cgil, ha portato alla luce una richiesta fatta al Ministero relativa a chi si inserisce nelle graduatorie di terza fascia Ata:

“Relativamente al profilo di operatore scolastico, la piattaforma che ha presentato il Ministero dovrebbe essere aggiornata, consentendo al personale che chiede di fare l’operatore scolastico, oltre che inserire i titoli previsti dal contratto (qualifica professionale, certificazione delle competenze, ammissione al quarto anno), dovrebbe consentire di fare la domanda anche a chi ha il diploma quinquennale. Questa è una richiesta che noi abbiamo fatto in sede di confronto e dunque a breve dovrebbe essere inserita nella piattaforma per fare la domanda”.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.