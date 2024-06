Ata terza fascia 2024: profili e titoli richiesti per accedere – DIRETTA ore 17,30

Il 28 giugno 2024 scade il termine per la presentazione della domanda per inserirsi nella graduatorie di terza fascia del personale ATA. Al fine di procedere alla compilazione della domanda, evitando di commettere degli errori con la presenta diretta, cercheremo di dare tutte le informazioni possibili sulle modalità di presentazione della domanda , delle novità introdotte dal CCNL 2019/2021 entrato in vigore il 19 gennaio del 2024 in merito alla singole aree e ai profili e ai titoli di accesso previsti per ogni profilo.

La domanda per l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID. Le domande presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

Per fare domanda, al fine dell’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto, gli aspiranti dovranno essere in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto secondo i nuovi profili introdotti dal CCNL 2019/2021 e ad esclusione del profilo di collaboratore scolastico della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e per chi non dovesse averla può conseguirla entro il 30 aprile del 2025.

La diretta della Tecnica risponde live

Sui vari aspetti legati alla terza fascia del personale Ata parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, giovedì 6 giugno alle ore 17,30. Ospiti Annamaria Santoro del centro nazionale Flc Cgil e Salvatore Pappalardo, esperto di normativa scolastica. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

SEGUI E PARTECIPA ALLA DIRETTA

Nuove faq sull’operatore scolastico

Con riferimento all’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA, la cui scadenza è fissata al 28 giugno, riportiamo alcune faq del Ministero sulla nuova figura dell’operatore scolastico.

Quali sono i titoli per l’acceso al profilo professionale di operatore scolastico?

I titoli per l’acceso al profilo professionale di operatore scolastico sono:

attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

in alternativa

diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali

nonché