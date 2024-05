Ata terza fascia 2024, compila la domanda insieme agli esperti – DIRETTA ore 16,00

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA potranno essere presentate da oggi, 28 maggio, fino al 28 giugno 2024.

Lo prevede il decreto ministeriuale 89/2024.

Le istanze per le supplenze temporanee per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico possono essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

La domanda è unica per tutti i profili professionali richiesti e deve essere indirizzata all’istituzione scolastica scelta dall’aspirante per la valutazione dell’istanza.

Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Come presentare la domanda?

Per aiutare gli aspiranti a compilare e presentare la domanda, andrà in onda una diretta della Tecnica risponde live, oggi, mercoledì 29 maggio alle ore 16,00. Ospiti Annamaria Santoro del Centro Nazionale Flc Cgil e Gabriella Pitino, consulente Flc Cgil.

