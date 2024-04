Atti sessuali a scuola della prof su una studentessa 14enne, sospesa dal servizio per un anno: indagini avviate grazie alla psicologa della giovane confusa

Una docente in servizio in un istituto superiore di Pescara è stata interdetta dall’insegnamento per un anno: l’allontanamento della scuola è la conseguenza di atti sessuali che la donna avrebbe commesso con una studentessa quattordicenne. A prendere la decisione è stato il Gip del Tribunale della stessa cittadina capoluogo abruzzese, che ha anche stabilito il divieto assoluto di contatti di qualsiasi genere della docente con la ragazza minorenne.

“Il rapporto di affidamento tra precettore e allieva vale a neutralizzare l’efficacia del consenso della minore” si legge nell’ordinanza.

Dalle indagini, scrive l’Ansa, “un rapporto sessuale sarebbe stato consumato in casa della donna, altri incontri sarebbero avvenuti in locali della scuola”.

Sembra che la studentessa non sarebbe stata costretta, ma avrebbe vissuto uno stato di confusione, soprattutto dopo che a seguito di manifestazioni di gelosia della donna, sembra avesse deciso di interrompere la relazione.

Il pubblico ministero, con la procedura del codice rosso, a tutela della studentessa, aveva chiesto gli arresti domiciliari per la docente.

Gli atti sessuali si sarebbero consumati due anni fa e sono emersi dopo la segnalazione della psicologa della scuola che aveva in trattamento la ragazza e ne ha raccolto le confidenze e il disagio.

La notizia ha lasciato incredulità all’interno della scuola, ancora di più, ha spiegato la stampa locale, perché la docente sarebbe molto stimata sia dai colleghi sia dagli studenti.

Il legale dell’insegnante, l’avvocato pescarese Carla Tiboni, ha annunciato ricorso contro l’interdizione di 12 mesi della sua assistita.