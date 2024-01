Attivismo, i giovani svolgono attività di partecipazione sociale e politica? Il percorso AltaVoce Academy

Nasce AltaVoce Academy, un percorso formativo gratuito per giovani tra i 16 e i 23 anni, per imparare a conoscere ed usare strumenti e principi della partecipazione e dell’attivismo civico, promosso da Save the Children, Cittadinanzattiva e Agesci, in partnership con Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Edulia-Treccani e WeSchool.

Giovani e partecipazione civile

Dalle indagini svolte dai partner del progetto, partendo dai dati Istat del 2022, emerge che in Italia circa un giovane su due nella fascia 14-19 anni ha svolto almeno un’attività di partecipazione civica e politica (49,9%), valori che salgono tra i 20-24enni a 63,3%. Sono pertanto 4 ragazze e ragazzi su 10 tra i 14 e i 19 anni che nel 2022 hanno svolto attività di partecipazione sociale e 1 su 2 attività di partecipazione civica e politica.

La partecipazione sociale nel 2022 ha coinvolto il 25,4% della popolazione, valore più alto rispetto all’anno precedente (19,9%). È più elevata fra i giovanissimi, con uno scarto di nove punti percentuali tra i 14-19enni (39,9%) e i giovani 20-24enni (30,9%), senza particolari differenze di genere.

Incentivare la partecipazione

In Italia ci sono cinque milioni e 800 mila giovani tra i 15 e i 24 anni, un numero che, a causa del calo demografico, è in costante riduzione e ai quali spesso le istituzioni politiche non guardano, come dimostra l’assenza di misure loro dedicate nell’ultima Legge di Bilancio. Proprio per incentivare l’attivismo giovanile è nato “AltaVoce Academy”, un percorso formativo innovativo, che ha l’obiettivo di promuovere e sostenere il protagonismo giovanile, lavorando con i ragazzi e le ragazze, perché possano sviluppare conoscenze e strumenti necessari per agire proficuamente nei contesti che di solito lasciano loro poco spazio. L’obiettivo è anche quello di favorire la formazione di adolescenti e giovani adulti affinché siano impegnati nella difesa, nella promozione e nello sviluppo dei diritti e nella salvaguardia dei beni comuni del proprio territorio, diventino promotori nella costruzione di comunità attive e alleanze e per sviluppare iniziative e azioni concrete di cambiamento.

Tra le tematiche che saranno approfondite ci saranno i modelli di amministrazione condivisa, la difesa e condivisione dei beni comuni e il principio della sussidiarietà.

Il progetto

AltaVoce Academy prevede oltre 100 ore di attività, con un corso base che si svolgerà dal 15 marzo al 15 giugno, una summer camp di due giorni a luglio, dopo la quale i partecipanti potranno iscriversi a corsi di specializzazione tematici da ottobre a dicembre.

Tutor specificamente formati assisteranno e aiuteranno nelle attività laboratoriali e nella fruizione di tutti i contenuti del corso.

Per la prima edizione del 2024 i posti disponibili sono 300 e le iscrizioni si sono appena aperte, a tutti i ragazzi e le ragazze che hanno fra i 16 ed i 23 anni di età che vivono in Italia, studenti/esse, lavoratori/trici o in attesa di occupazione, di qualsiasi nazionalità e provenienza; la selezione avverrà sulla base delle motivazioni e delle esperienze vissute.

L’iscrizione al progetto è aperta a ragazzi e ragazze di qualunque regione italiana, anche se AltaVoce Academy ha un focus territoriale, con moduli on line e laboratori in presenza in 6 città da Nord a Sud: Udine, Torino, Prato, Roma, Napoli, Reggio Calabria.

Il percorso di formazione sarà prevalentemente on line, con lezioni a distanza e live streaming, case histories e lezioni magistrali di esperti e testimonial, ma ci saranno anche esercitazioni e laboratori in presenza realizzati nelle 6 regioni italiane indicate.

Per saperne di più www.altavoceacademy.it