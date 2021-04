Attività di movimento per bambini da fare a casa o all’aperto [VIDEO]

Idee e proposte per attività motorie da svolgere a casa con i bambini. In questo video è mostrato un gioco da realizzare in movimento, insieme genitori e figli.

In questo video sono proposte semplici ed efficaci attività di movimento adatte ai bambini, da fare a casa oppure all’aperto, utilizzando cartoncini ritagliati a forma di bandierine oppure foulard/tovaglioli colorati. Alleniamo la memoria, l’equilibrio, la coordinazione dei movimenti associati ai colori.

La formatrice della Tecnica della Scuola, Rosa Cipriano, ha ideato una serie di proposte video da condividere con i genitori e non solo. Lo scopo principale è quello di divertirsi in maniera educativa, usando il fine come un’ottima attività di sviluppo.

