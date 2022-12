Attività per imparare la matematica col metodo Montessori: guida per l’insegnante

La matematica? Spesso è la bestia nera degli studenti, ma talvolta pure la materia preferita: come mai? Ma non solo. Quando si dice: non capisco nulla di matematica, aleggia una sorta di comprensiva approvazione, mentre se si dice per le materie umanistiche, significa confessare una ignoranza crassa. Anche da qui la proposta di mandare alla stampe, per i tipi della Erickson, nella collana Album didattici Montessori, “Attività per imparare la matematica- Giuda per l’insegnante”.

La collana delle “Guide” forniscono agli insegnanti uno strumento operativo su come usare il metodo Montessori in classe e questo quinto volume della collana, Attività per imparare la matematica, è dedicato proprio all’apprendimento della matematica fin dalla scuola dell’infanzia.

Le attività, descritte nel volume, complete di indicazioni dettagliate, si articolano in 3 sezioni:

Il primo piano della numerazione: il bambino impara a conoscere i simboli con i quali le quantità vengono rappresentate (fino a 10). Il secondo piano della numerazione: il sistema decimale. Attività fondamentali per conoscere le regole inventate dall’uomo e semplificare l’espressione di quantità sempre più complesse. Gli esercizi paralleli al sistema decimale: le tavole di Séguin, i tavolieri. Attività per approfondire e rendere automatici i dettagli di una conoscenza fondamentale.

È il caso tuttavia di ricordare che il modello pedagogico montessoriano è quello più seguito e diffuso, anche perché ha avuto riconoscimenti, non solo in Italia ma in tutto il mondo, fino al punto di diventare un vero e proprio «Metodo» applicato in un numero crescente di scuole.

Il testo, facilissimo da consultare e con schede riepilogative, compresi esercizi da assegnare con le relative verifiche, è stato realizzato con la supervisione scientifica della Fondazione Montessori Italia.

Un ulteriore modo insomma per fornire agli insegnanti una guida completa su come usare il metodo Montessori in classe, relativamente all’apprendimento della matematica.

L’autrice, Martine Gilsoul, è laureata in Scienze dell’educazione presso l’Università di Liegi, ha lavorato come maestra per i bambini primo-arrivants di una Zona di Educazione Prioritaria di Bruxelles. Ha incontrato il metodo Montessori dopo un’esperienza in una favela di Salvador de Bahia. Si è formata presso il Centro Studi montessoriani dell’Università Roma Tre e presso il Centro Nascita Montessori. È stata coordinatrice di nido ed è responsabile di redazione della rivista «MoMo – Mondo Montessori» della Fondazione Montessori Italia edita dalle Edizioni Erickson, con la quale collabora come formatrice.

Cura questa collana della Erickson, Andrea Lupi.