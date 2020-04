Audioletture d’autore per i più piccoli

I bambini, anche quelli che non sono lettori forti o quelli che non hanno ancora imparato a leggere, hanno fame di storie e l’albo illustrato, caratterizzato da una struttura narrativa semplice e dalla suggestiva interdipendenza tra immagine e parola, risponde egregiamente a tale bisogno.

La casa editrice Babalibri, che pubblica in Italia albi illustrati di importanti autori stranieri, pensati in particolare per la fascia prescolare e per il primo ciclo della primaria, per festeggiare i venti anni d’attività, ha avviato il progetto Ascolta le storie, rendendo disponibili sul proprio sito le letture di alcuni bellissimi albi del proprio catalogo, arricchite da musiche del repertorio classico.

Tra i titoli fruibili “Una zuppa di sasso” di Anaïs Vaugelade, meravigliosa rivisitazione di una fiaba popolare che l’autrice ha arricchito di significati, il divertente Sono io il più forte! di Mario Ramos, amatissimo dai bambini, e Che rabbia! di Mireille d’Allancé, in cui la rabbia del piccolo protagonista diventa un mostro rosso, informe e ingovernabile, che distrugge tutto e che si rimpicciolisce solo quando il protagonista riprende il controllo di sé.

Una risorsa davvero preziosa in tempi di reclusione da coronavirus.

http://www.babalibri.it/ascolta-le-storie