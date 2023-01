Audrey Hepburn, l’omaggio musicale di una scuola pugliese a trent’anni dalla morte dell’attrice e ambasciatrice Unicef

Trent’anni fa, il 20 gennaio 1993, moriva Audrey Hepburn, una delle più acclamate dive del cinema, icona di stile ed eleganza conosciuta dal grande pubblico per film cult come Colazione da Tiffany e Vacanze romane ma anche per il suo attivismo e per essere stata ambasciatrice Unicef.

Due classi di scuola pugliese, l’istituto comprensivo De Amicis-San Francesco di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, hanno pensato di organizzare un omaggio musicale per ricordare l’attrice britannica, che hanno definito “una diva anti-diva dal carisma ineguagliabile, ma anche una donna fortemente impegnata, come ambasciatrice Unicef, contro la fame nel mondo, proprio lei che visse sulla sua pelle gli effetti della malnutrizione durante la guerra, tanto da ricevere nel 1992 la medaglia presidenziale della Libertà. L’ultima parte della sua vita fu completamente dedicata ai bambini”.

L’iniziativa voluta dalla dirigente

I ragazzi e le ragazze della IA e della IIIB hanno confezionato un video in cui si sono ripresi mentre cantano, in classe, la nota canzone colonna sonora del film Colazione da Tiffany, intitolata Moon River, accompagnati dalla melodia del sax del professor Cosimo Fullone. Il prof. Giuseppe Maci si è invece occupato del montaggio del video, che mostra anche immagini e video della stessa attrice in alcuni suoi film e nel ruolo di ambasciatrice Unicef.

L’iniziativa è stata voluta fortemente dalla dirigente scolastica dell’istituto, la prof.ssa Adelaide D’Amelia, con l’obiettivo di ricordare una donna instancabile, spinta da una forte carica di umanità, sempre pronta ad aiutare i bambini poveri del mondo.