Aumenti stipendiali, gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale in base a ruolo e anzianità [TABELLA]

Aumenti stipendiali, gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale in base a ruolo...

Nel cedolino di aprile, il personale della scuola riceverà anche un importo aggiuntivo corrispondente all’indennità di vacanza contrattuale.

Come già anticipato, la Ragioneria Generale dello Stato ha richiamato la Legge di Bilancio 2022, la quale al comma 609 dell’articolo 1, prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il triennio 2022-2024, si dà luogo all’erogazione dell’ anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:

dal 1° aprile al 30 giugno 2022 0,30%

dal 1° luglio 2022 0,50%.

Per quanto riguarda il Comparto Scuola, la stessa Ragioneria ha pubblicato la tabella in cui sono riportati gli importi spettanti al personale scolastico, in ragione del ruolo e dell’anzianità di servizio.