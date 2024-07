Aumento stipendi dirigenti delle scuole più complesse, perché non prevederlo anche per i docenti? – PARTECIPA AL SONDAGGIO

Aumento stipendi dirigenti delle scuole più complesse, perché non prevederlo anche per...

In queste ultime settimane si è parlato dello stipendio dei dirigenti scolastici che, sulla base del nuovo contratto collettivo nazionale, cambierebbe in base al grado di complessità del proprio istituto. A spiegarlo bene è Paolo Fasce, dirigente dell’Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli: “I nuovi criteri hanno prodotto, perlopiù, uno spostamento dei “licei bene” dalla seconda alla terza fascia, mentre sono stati promossi degli Istituti comprensivi dalla terza alla seconda e dalla seconda alla prima”.

Inoltre, il preside aggiunge: “È giusto che vengano pagati meglio quelli che lavorano in scuole più complesse, cosa che evidentemente, anche ad occhio nudo, non sono i “licei bene”. A mio modesto parere, lo stesso incentivo dovrebbe essere riconosciuto agli/alle insegnanti”.

Questo cambiamento del contratto presuppone, tuttavia, una riflessione: se è corretto che un dirigente riceva un aumento per il lavoro svolto in una realtà che richiede più attenzione e impegno, non sarebbe il caso che l’aumento sia disposto anche per i docenti di quella stessa scuola? Anche loro, infatti, hanno a che fare con una utenza più difficile e complessa da gestire.

Ai lettori della Tecnica della Scuola vogliamo chiedere se sono d’accordo sull’aumento di stipendio dei dirigenti in base ai nuovi criteri e se sarebbe il caso di aumentare anche quello dei docenti che insegnano in queste scuole più “complesse”.

