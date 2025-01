Aurora Leone dei The Jackal: “Fare l’insegnante? Era il piano B, ora è una cosa che mi sembra sempre più dura”

Aurora Leone, membro dei The Jackal, gruppo di comici campani, ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha parlato del suo percorso universitario e della possibilità di diventare insegnante, ormai tramontata visto il successo in televisione e sui social.

“Avrei dovuto acquisire competenze”

Ecco le parole della comica 25enne, iscritta a Lettere: “Fare l’insegnante è una cosa che mi sembra sempre più dura, per una serie di competenze che avrei dovuto acquisire. Più che altro gli studi in questo momento, ad essere onesta, li vedo come qualcosa per poter arricchire il mio percorso, anziché il cosiddetto piano B, quello che avevo considerato come soluzione quando ho iniziato l’università e non avevo certezze sul mio percorso”.

Insomma, Leone ha visto la strada dell’insegnamento come alternativa nel caso in cui non fosse andata bene nel mondo dello spettacolo: “Ottimisticamente mi piace pensare che il mio esame di Latino 2 sia una cosa che può finire in un mio spettacolo, non che diventi materia di insegnamento”, ha concluso con ironia.

“Avrei voluto fare l’insegnante”: piano B di molti o sogno tramontato?

Sono molti i vip che avrebbero voluto fare i docenti. Tra questi le cantanti Madame e Giorgia. Ecco le parole della prima: “Non sapevo cosa avrei fatto nella vita. Mi piaceva l’idea di fare l’insegnante, ero al liceo psico-pedagogico perché ero appassionata di psicologia, pedagogia, antropologia, poi ho scoperto la psicanalisi e, insomma, mondi meravigliosi. E dato che avevo la fortuna di avere degli insegnanti molto brillanti, ho pensato che magari avevo anch’io quel tipo di vocazione”.

Ecco cosa ha detto la seconda: “Mio figlio mi dice che sono un po’ rompiballe perché chiedo di riordinare o fare i compiti. Studiamo insieme… Abbiamo cambiato liceo, ora facciamo uno scientifico vicino a casa. Mi ha detto: preferisco andare a scuola fino alle 8 di sera piuttosto che studiare con te. Sono severa: del resto volevo fare l’insegnante, dopo il liceo linguistico ero avviatissima alla facoltà di Lingue. Poi niente, andavo a fare i soundcheck con i libri sotto braccio, e dopo Sanremo non ce l’ho fatta più a studiare. Mi sono fermata a sei esami”, queste le sue parole.