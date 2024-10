Autocertificazione abilitazione educazione motoria e idonei concorsi PNRR 2023

Con avviso a n° 48014 del 14 ottobre 2024 il Direttore Generale dell’USR Sicilia ha invitato, gli abilitati al concorso per educazione motoria e gli idonei al concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado e per la scuola dell’infanzia e primaria, ad autocertificare sia l’abilitazione, sia il superamento del concorso in occasione delle dichiarazioni rese nei confronti della P.A.

Impossibilita a rilasciare certificazione

Il direttore generale è impossibilitato a rilasciare la certificazione in riscontro quanto previsto dai relativi bandi che non prevedono graduatorie d’idonei, ma soltanto graduatorie di un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso.

Consultazione del punteggio

L’avviso inoltre indica, ai soggetti interessati, che il punteggio conseguito, in seguito all’espletamento di tutte le prove, è consultabile da ciascun candidato all’interno della piattaforma concorsi e procedure selettive del MIM Ministero dell’Istruzione e del Merito.)