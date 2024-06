Autonomia differenziata, Frassinetti: Bonaccini lancia pericolosi allarmismi. Con i 30 lep su scuola, garantita unitarietà sistema istruzione

In seguito alle parole del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sull’autonomia differenziata, arriva la risposta della sottosegretaria all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti:

“Bonaccini sembra avere la memoria corta e, scordandosi che il primo fautore dell’autonomia é stato proprio lui, lancia allarmi pericolosi e falsi, primo tra tutti quello che l’istruzione nazionale si spaccherebbe. Mente sapendo di mentire, ben conoscendo che non sarà così. Infatti la maggioranza delle prestazioni in tema di istruzione rimarrà in capo allo Stato dal momento che sono stati previsti ben 30 LEP in questa materia. Alimentare allarmismi in un settore delicato come quello della scuola crea solo inutili divisioni”.