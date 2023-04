Autonomia scolastica, dai programmi alle indicazioni nazionali: quali differenze? Cosa c’entra Invalsi? – Preparazione concorso Ds

La guida per gli aspiranti dirigenti scolastici della Tecnica della Scuola: cosa bisogna sapere per superare il concorso in attesa del bando? Oggi parliamo della differenza tra programmi e indicazioni nazionali.

Da almeno 20 anni nel nostro sistema scolastico non esistono più i “programmi” di insegnamento delle diverse discipline di studio, sostituiti ormai dalle “Indicazioni nazionali”. La differenza fra gli uni e le altre è fondamentale: i programmi erano prescrittivi, cioè obbligatori, mentre le “Indicazioni”, come dice la parola stessa, propongono possibili tracce e percorsi di lavoro. Ma da dove ha avuto origine questo nuovo assetto ordinamentale?

Il cambio di rotta risale al 1999 e precisamente al Regolamento dell’autonomia, il DPR n. 275. L’articolo 8 (Definizione dei curricoli) prevedeva infatti che spetti al Ministro della pubblica istruzione definire per i diversi tipi e indirizzi di studio sia gli obiettivi generali del processo formativo sia gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni.

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado le “Indicazioni” vennero approvate nel 2004 e furono allegate al decreto legislativo 59 di quell’anno, mentre per il secondo ciclo i provvedimenti arrivarono nel 2010 con le Linee guida per i professionali, le Linee guida gli istituti tecnici e le Indicazioni per i Licei.

Il Pecup e il ruolo dell’Invalsi

Per la verità alle Indicazioni è collegato anche un documento, il Profilo educativo culturale e professionale dello studente (PECUP) che rappresenta ciò che l’allievo dovrebbe sapere e fare per essere al termine del ciclo di studi. Il PECUP è di fatto vincolante per descrive il profilo che l’intervento formativo della scuola deve perseguire.

Spariti i programmi obbligatori è tuttavia indispensabile che lo Stato disponga di strumenti adeguati per verificare che gli obiettivi generali del processo formativo vengano effettivamente perseguiti e raggiunti dalle istituzioni scolastiche.

E’ il motivo per cui l’autonomia delle scuole non può essere disgiunta da azioni di controllo sugli esiti dei processi formativi: l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (Invalsi) ha proprio questa funzione del tutto ineliminabile.

