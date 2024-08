Avvio anno scolastico, le riunioni di settembre rientrano nelle 40 ore di attività collegiali e il piano annuale va deliberato dal Collegio docenti

È importante ricordare che le ore di lavoro dei docenti e l’attività professionale dell’insegnante non si limita solamente allo svolgimento delle ore di lezione, ovvero alle canoniche 18 ore settimanali per la scuola secondaria, 22 ore di lezione più due ore di programmazione settimanali per la scuola primaria e 25 ore di attività di insegnamento per la scuola dell’infanzia, ma, ai sensi dell’art.44 del CCNL scuola 2019-2021, si definiscono tutte le attività funzionali all’insegnamento che si aggiungono alle ore di insegnamento settimanali quando è periodo delle lezioni per gli studenti.

Attività funzionali l’insegnamento

Nel suddetto art.44 del CCNL scuola 2019-2021 si specifica che l’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Adempimenti individuali

Tra gli adempimenti individuali dovuti dagli insegnanti, rientrano le attività relative:

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;

b) alla correzione degli elaborati;

c) ai rapporti individuali con le famiglie.

Adempimenti di carattere collegiale

Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue;

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue;

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

C’è da dire che come novità del CCNL scuola 2019-2021, per quanto riguarda le ore non utilizzate al fine delle 40+40 delle attività collegiali, sono destinate, nei limiti delle 40 ore, alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF.

Incontri collegiali di settembre

Come accade ad ogni avvio di anno scolastico, nelle prime giornate di settembre, prima dell’avvio delle lezioni, sono messi nel calendario del piano delle attività dei docenti una serie di incontri collegiali di particolare importanza. Si svolgono almeno 2 collegi docenti, a volte anche 3 e qualche incontro dipartimentale per mettere a punto le programmazioni didattico-educative. In buona sostanza nei primi 10 giorni di settembre, vengono svolte circa 25 o 30 ore di attività collegiale. In uno di questi appuntamenti collegiali, di solito nel primo Collegio docenti, viene proposto e deliberato il piano annuale delle attività.

Delibera del Piano annuale delle attività

Ai sensi dell’art.43, comma 4 del CCNL scuola 2019-2021, si comprende in modo chiaro che gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. In particolare il su citato comma 4, specifica che prima dell’inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019-2021.